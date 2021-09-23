Сушинский: зарплата Капризова — весь лимит ЦСКА

Бывший форвард сборной России по хоккею Максим Сушинский прокомментировал контракт нападающего Кирилла Капризова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».

«Если бы не подписал, уехал бы в Россию? А кто ему здесь такие деньги даст? ЦСКА? Каким образом? Есть же лимит зарплат. Зарплата Капризова — это весь лимит ЦСКА. Куда бы они всех остальных игроков дели?» — цитирует Сушинского Metaratings.

Он также добавил, что разговаривал летом с Капризовым и предостерёг его от контракта на десять лет.

Сушинский добавил, что хоккеист и сам не хотел подписывать такое соглашение.

Напомним, что Капризов подписал пятилетний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $45 млн.

Ранее стала известна зарплата Капризова за каждый сезон в «Миннесоте».