Лебедева заявила, что в России есть мужчины с низким уровнем тестостерона, которые могут выступать среди женщин

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева заявила, что мужчины с определённым уровнем тестостерона могли бы выступать в женских соревнованиях.

«Если допустить, к примеру, участие мужчин с тестостероном в 10 нмоль/л в женских соревнованиях, то некоторые атлеты сборной России смогли бы выступать с девушками. Нужно только заявить о том, что ты теперь женщина, и поддерживать определённый уровень тестостерона», — цитирует Лебедеву «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что такие люди есть, поэтому невозможно отрицать факт их существования.

Лебедева является трёхкратной чемпионкой мира.

Ранее российский легкоатлет был задержан с запрещёнными препаратами в Санкт-Петербурге.