Лебедева заявила, что в России есть мужчины с низким уровнем тестостерона, которые могут выступать среди женщин
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«Если допустить, к примеру, участие мужчин с тестостероном в 10 нмоль/л в женских соревнованиях, то некоторые атлеты сборной России смогли бы выступать с девушками. Нужно только заявить о том, что ты теперь женщина, и поддерживать определённый уровень тестостерона», — цитирует Лебедеву «Спорт-Экспресс».
Она отметила, что такие люди есть, поэтому невозможно отрицать факт их существования.
Лебедева является трёхкратной чемпионкой мира.
Ранее российский легкоатлет был задержан с запрещёнными препаратами в Санкт-Петербурге.