«Реал» разгромил «Мальорку» в матче чемпионата Испании по футболу

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Мадридский «Реал» обыграл «Мальорку» с крупным счётом в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.
«Реал» разгромил «Мальорку» в матче чемпионата Испании по футболу
  • © Manu Fernandez / AP

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 6:1 в пользу столичного клуба.

В составе «Реала» хет-трик оформил Марко Асенсио (24-я, 29-я и 55-я минуты), а дубль — Карим Бензема (третья и 78-я минуты). Также голом на 84-й минуте отметился Иско. У «Мальорки» отличился Ли Кан Ин (25-я минута).  

«Реал» лидирует в Примере с 16 очками. На втором месте идёт мадридский «Атлетико» (14 очков). «Мальорка», в активе которой восемь очков, располагается в середине турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Челси» переиграл «Астон Виллу» в матче Кубка английской лиги.

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