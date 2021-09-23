«Реал» разгромил «Мальорку» в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский «Реал» обыграл «Мальорку» с крупным счётом в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 6:1 в пользу столичного клуба.

В составе «Реала» хет-трик оформил Марко Асенсио (24-я, 29-я и 55-я минуты), а дубль — Карим Бензема (третья и 78-я минуты). Также голом на 84-й минуте отметился Иско. У «Мальорки» отличился Ли Кан Ин (25-я минута).

«Реал» лидирует в Примере с 16 очками. На втором месте идёт мадридский «Атлетико» (14 очков). «Мальорка», в активе которой восемь очков, располагается в середине турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Челси» переиграл «Астон Виллу» в матче Кубка английской лиги.