«Челси» переиграл «Астон Виллу» в матче Кубка английской лиги

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Лондонский «Челси» по пенальти переиграл «Астон Виллу» в матче третьего раунда Кубка английской лиги (2:1).
«Челси» переиграл «Астон Виллу» в матче Кубка английской лиги
  • © Frank Augstein / AP

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилось со счётом 1:1. Мячи забили Тимо Вернер (54-я минута), Кэмерон Арчер (64-я минута). В серии пенальти точнее оказались футболисты лондонской команды — 4:3. 

В параллельном матче «Тоттенхэм» победил по пенальти «Вулверхэмптон» — 3:2.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» в матче Кубка английской лиги.

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