«Челси» переиграл «Астон Виллу» в матче Кубка английской лиги
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Основное и дополнительное время встречи, прошедшей на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилось со счётом 1:1. Мячи забили Тимо Вернер (54-я минута), Кэмерон Арчер (64-я минута). В серии пенальти точнее оказались футболисты лондонской команды — 4:3.
В параллельном матче «Тоттенхэм» победил по пенальти «Вулверхэмптон» — 3:2.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» в матче Кубка английской лиги.