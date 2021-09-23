«Челси» переиграл «Астон Виллу» в матче Кубка английской лиги

Лондонский «Челси» по пенальти переиграл «Астон Виллу» в матче третьего раунда Кубка английской лиги (2:1).

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилось со счётом 1:1. Мячи забили Тимо Вернер (54-я минута), Кэмерон Арчер (64-я минута). В серии пенальти точнее оказались футболисты лондонской команды — 4:3.

В параллельном матче «Тоттенхэм» победил по пенальти «Вулверхэмптон» — 3:2.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» в матче Кубка английской лиги.