«Витязь» прервал семиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ

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Подмосковный «Витязь» переиграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Витязь» прервал семиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ
  • ©Пресс-служба "Витязя"

Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счётом 3:2 в пользу подмосковной команды. Таким образом, «Витязь» прервал семиматчевую серию поражений.

В составе «Витязя» шайбы забросили Нико Оямяки (7-я и 34-я минуты), Александр Яремчук (22-я). У «Локо» отличились Артур Каюмов (30-я) и Рушан Рафиков (54-я).

«Витязь» 25 сентября сыграет дома с хабаровским «Амуром. В этот же день «Локомотив» на своём льду примет «Салават Юлаев».

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» одержал пятую победу подряд со старта сезона КХЛ.

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