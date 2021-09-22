«Витязь» прервал семиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ

Подмосковный «Витязь» переиграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счётом 3:2 в пользу подмосковной команды. Таким образом, «Витязь» прервал семиматчевую серию поражений.

В составе «Витязя» шайбы забросили Нико Оямяки (7-я и 34-я минуты), Александр Яремчук (22-я). У «Локо» отличились Артур Каюмов (30-я) и Рушан Рафиков (54-я).

«Витязь» 25 сентября сыграет дома с хабаровским «Амуром. В этот же день «Локомотив» на своём льду примет «Салават Юлаев».

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» одержал пятую победу подряд со старта сезона КХЛ.