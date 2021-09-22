Месси из-за травмы пропустит два матча Лиги 1
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В ПСЖ предполагают, что форвард сборной Аргентины восстановится к игре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Этот матч состоится 28 сентября, сообщает L'Equipe.
Встреча ПСЖ — «Монпелье» пройдёт 25 сентября.
Ранее ПСЖ подтвердил, что аргентинец пропустит ближайшую игру столичной команды с «Метцем».
Месси получил повреждение в матче шестого тура Лиги 1 с «Лионом». Аргентинец получил ушиб левого колена. Он был заменён на 76-й минуте. ПСЖ обыграл «Лион» со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes.