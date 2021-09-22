Шаман рассказал, как оказался в футбольном клубе «Москва»

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Бронислав Виногродский, работавший шаманом в «Москве», рассказал, как оказался в футбольном клубе.
Шаман рассказал, как оказался в футбольном клубе «Москва»
  • РИА Новости

«Белоус меня знал, у нас общая тема — хотели запустить цигун. Работа с энергетикой в спорте высоких достижений. Он всё время про Национальную баскетбольную лигу мне рассказывал, что они медитацию практикуют, ну и меня звал. Кто знает, может, моё присутствие и повлияло», — цитирует Виногродского «Спорт-Экспресс».

По его словам, он работал не только с футболистами, но и с борцами.

«Есть у меня близкий знакомый тренер по борьбе — Омар Магомедович Муртазалиев. Возят меня на турниры. Ездил на Олимпийские игры в Бразилию, на чемпионат мира в Ташкент», — сказал он.

ФК «Москва» существовал с 1997 по 2010 год.

Ранее бывший президент «Москвы» Юрий Белоус рассказал о несостоявшемся трансфере бывшего полузащитника сборной Португалии Луиша Фигу.

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