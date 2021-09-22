16-летний Пиняев впервые попал в стартовый состав «Крыльев Советов» в официальном матче

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16-летний полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев включён в стартовый состав команды в матче второго тура группового этапа Кубка России с подмосковным «Знаменем».
16-летний Пиняев впервые попал в стартовый состав «Крыльев Советов» в официальном матче
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, помимо Пиняева, с первых минут встречи на поле появятся Овчинников, Бейл, Божин, Чернов, Кабутов, Витюгов, Пруцев, Липовой, Сарвели и Цыпченко.

Отметим, что Пиняев впервые попал в стартовый состав «Крыльев Советов» в официальной игре.

Матч «Знамя» — «Крылья Советов» состоится 22 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Знамя» в Ногинске. Начало игры — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» победил барнаульское «Динамо» в матче второго тура группового этапа Кубка России.

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