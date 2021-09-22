Агаларов: главная мечта — играть за сборную России

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов признался, что мечтал попасть в сборную России.

«Был рад попасть в молодёжную команду. Это хоть и маленькая, но мечта детства. Главная мечта — играть за сборную России», — цитирует Агаларова пресс-служба национальной команды.

Нападающий отметил, что любит атакующий футбол.

«Когда мой любимый футболист Криштиану Роналду играл за «Реал», я любил испанскую Примеру. Там у многих команд атакующий футбол», — сказал он.

Напомним, что Агаларов попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов Агаларова в национальную команду.