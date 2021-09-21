Карпин рассказал, что необходимо Агаларову для попадания в итоговый список сборной России
- РИА Новости
«Что надо сделать Агаларову, чтобы оказаться в итоговом списке сборной? Ничего сверхъестественного. Нужно делать то, что он делал до сих пор, — забивать в каждом матче, желательно по два мяча. Насколько я доволен нынешней комплектацией сборной России по пятибалльной шкале? На пять баллов. Продолжит ли команда играть по схеме 4-3-3? Понятно, что в зависимости от соперника меняется структура игры. Но это базовая схема. Я хочу играть по схеме 4-3-3. Повторюсь, в футбол играет не схема, а футболисты», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Агаларов является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. На его счету восемь забитых мячей в восьми матчах.
Ранее Карпин рассказал о подробностях разговора с Дзюбой.