Карпин рассказал, что необходимо Агаларову для попадания в итоговый список сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал вызов нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в национальную команду страны.
Карпин рассказал, что необходимо Агаларову для попадания в итоговый список сборной России
  • РИА Новости

«Что надо сделать Агаларову, чтобы оказаться в итоговом списке сборной? Ничего сверхъестественного. Нужно делать то, что он делал до сих пор, — забивать в каждом матче, желательно по два мяча. Насколько я доволен нынешней комплектацией сборной России по пятибалльной шкале? На пять баллов. Продолжит ли команда играть по схеме 4-3-3? Понятно, что в зависимости от соперника меняется структура игры. Но это базовая схема. Я хочу играть по схеме 4-3-3. Повторюсь, в футбол играет не схема, а футболисты», — приводит слова Карпина «Матч ТВ»

Агаларов является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. На его счету восемь забитых мячей в восьми матчах.

Ранее Карпин рассказал о подробностях разговора с Дзюбой.

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