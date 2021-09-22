Сухой назначен главным арбитром на матч РПЛ «Динамо» — «Рубин»
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальной странице Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.
⚡️ Алексей Сухой – главный арбитр матча #ДинамоРубин!— РФС (@rfsruofficial) September 22, 2021
И другие назначения 9-го тура РПЛ. pic.twitter.com/JkzHhvL7sM
Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00.
Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что бывший португальский арбитр Витор Перейра будет назначен главой департамента судейства.