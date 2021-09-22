Сухой назначен главным арбитром на матч РПЛ «Динамо» — «Рубин»

Бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим назначена на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и казанским «Рубином».

РИА Новости

Об этом сообщается на официальной странице Российского футбольного союза (РФС) в Twitter. ⚡️ Алексей Сухой – главный арбитр матча #ДинамоРубин!



И другие назначения 9-го тура РПЛ. pic.twitter.com/JkzHhvL7sM — РФС (@rfsruofficial) September 22, 2021 Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00. Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что бывший португальский арбитр Витор Перейра будет назначен главой департамента судейства.