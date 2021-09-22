Сухой назначен главным арбитром на матч РПЛ «Динамо» — «Рубин»

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Бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим назначена на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и казанским «Рубином».
Сухой назначен главным арбитром на матч РПЛ «Динамо» — «Рубин»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальной странице Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00.

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что бывший португальский арбитр Витор Перейра будет назначен главой департамента судейства.

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