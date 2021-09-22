Альварес и Плант устроили драку во время дуэли взглядов
- Reuters
Во время дуэли взглядов Альварес оттолкнул Планта, что спровоцировало потасовку, которая переросла в драку.
Видео инцидента можно посмотреть на странице SHOWTIME Boxing в Twitter.
Hot start to #CaneloPlant presser 🔥👀— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 21, 2021
Stream it now: https://t.co/YYcTzKVSzRpic.twitter.com/ZrhlRdm0NA
Альварес является обладателем титулов WBA, WBC и WBO. Плант — чемпион IBF.
Бой состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Альварес и Плант сразятся за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе.