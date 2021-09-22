Альварес и Плант устроили драку во время дуэли взглядов

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Мексиканец Канело Альварес и американец Калеб Плант устроили потасовку после пресс-конференции перед боем за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсредней весовой категории.
Альварес и Плант устроили драку во время дуэли взглядов
  • Reuters

Во время дуэли взглядов Альварес оттолкнул Планта, что спровоцировало потасовку, которая переросла в драку.

Видео инцидента можно посмотреть на странице SHOWTIME Boxing в Twitter.

Альварес является обладателем титулов WBA, WBC и WBO. Плант — чемпион IBF.

Бой состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Альварес и Плант сразятся за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе.

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