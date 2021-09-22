Вице-губернатор Петербурга заявил, что заполняемость стадиона «Зенита» зависит от темпов вакцинации

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский поделился мнением о возможном увеличении разрешённой заполняемости трибун на матчах петербургского «Зенита».

«К концу следующей недели появится ясность по разрешённой заполняемости трибун на игры, которые состоятся в октябре. Это в том числе зависит от темпов вакцинации в городе», — цитирует Пиотровского РИА Новости.

Напомним, вице-губернатор Санкт-Петербурга сообщал, что максимальная разрешённая заполняемость трибун на сентябрьских встречах «Зенита» в Российской премьер-лиге и Лиге чемпионов составит 19 тыс. зрителей.

Ранее Пиотровский поделился мнением о подготовке Санкт-Петербурга к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22.