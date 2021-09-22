Путин оценил работу Фазеля на посту президента IIHF

Президент России Владимир Путин поделился мнением о президенте Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазеле.

«Знаю, что Рене Фазель завершает свою работу в Международной федерации хоккея на льду. Его отличают не только блестящий талант организатора и огромный опыт, но и искренняя преданность хоккею. Отдавая должное всем руководителям федерации за всю её историю, вклад господина Фазеля в поддержку и продвижение хоккея, безусловно, исключителен. Такого подъёма, такого интереса к этому виду спорта во всём мире никогда ранее не было», — говорится в обращении Путина, которое было опубликовано сегодня на сайте Кремля.

Фазель был избран президентом IIHF в 1994 году.

Ранее сообщалось, что Фазель будет введён в Зал славы IIHF.