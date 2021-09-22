Ургант пошутил над отказом Дзюбы приезжать в сборную России

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Телеведущий Иван Ургант прокомментировал отказ нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Ургант пошутил над отказом Дзюбы приезжать в сборную России
  • РИА Новости

«Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России. Его позвали, а он сказал нет. Как говорится, «сделал ручкой», — пошутил телеведущий в своей программе «Вечерний Ургант».

В октябре сборная России проведёт матчи со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября). Дзюба отказался от вызова в национальную команду, несмотря на то что главный тренер Валерий Карпин включил его в расширенный список.

Ранее Василий Уткин назвал Дзюбу дураком за отказ от приезда в сборную России.

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