«Интер» одержал победу над «Фиорентиной» в пятом туре Серии А
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Встреча, проходившая на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе «Интера» забивали Маттео Дармиан, Эдин Джеко и Иван Перишич. У хозяев отличился Риккардо Соттиль.
С 78-й минуты флорентийский клуб играл в меньшинстве из-за удаления Никласа Гонсалеса.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провёл матч на скамейке запасных.
«Интер» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Фиорентина» идёт шестой с девятью очками.
Ранее сообщалось, что «Наполи» разгромил «Удинезе» и возглавил таблицу Серии А.