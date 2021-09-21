«Интер» одержал победу над «Фиорентиной» в пятом туре Серии А

В матче пятого тура итальянской Серии А миланский «Интер» одержал победу над «Фиорентиной».

Встреча, проходившая на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Интера» забивали Маттео Дармиан, Эдин Джеко и Иван Перишич. У хозяев отличился Риккардо Соттиль.

С 78-й минуты флорентийский клуб играл в меньшинстве из-за удаления Никласа Гонсалеса.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провёл матч на скамейке запасных.

«Интер» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Фиорентина» идёт шестой с девятью очками.

Ранее сообщалось, что «Наполи» разгромил «Удинезе» и возглавил таблицу Серии А.