«Аталанта» обыграла «Сассуоло» в матче Серии А
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Матч, проходивший на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершился победой хозяев со счётом 2:1.
В составе «Аталанты» отличились Робин Гозенс и Давиде Дзаппакоста. У гостей мяч забил Доменико Берарди.
Российский полузащитник Алексей Миранчук участия в матче не принимал, оставшись в запасе.
«Аталанта» набрала десять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Сассуоло» имеет четыре очка и идёт тринадцатым.
Ранее сообщалось, что «Наполи» разгромил «Удинезе» и возглавил таблицу Серии А.