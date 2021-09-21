«Аталанта» обыграла «Сассуоло» в матче Серии А

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В рамках пятого тура итальянской Серии А «Аталанта» одержала победу над «Сассуоло».
«Аталанта» обыграла «Сассуоло» в матче Серии А
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Матч, проходивший на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершился победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Аталанты» отличились Робин Гозенс и Давиде Дзаппакоста. У гостей мяч забил Доменико Берарди.

Российский полузащитник Алексей Миранчук участия в матче не принимал, оставшись в запасе. 

«Аталанта» набрала десять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Сассуоло» имеет четыре очка и идёт тринадцатым.

Ранее сообщалось, что «Наполи» разгромил «Удинезе» и возглавил таблицу Серии А.

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