«Аталанта» обыграла «Сассуоло» в матче Серии А

В рамках пятого тура итальянской Серии А «Аталанта» одержала победу над «Сассуоло».

Матч, проходивший на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершился победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Аталанты» отличились Робин Гозенс и Давиде Дзаппакоста. У гостей мяч забил Доменико Берарди.

Российский полузащитник Алексей Миранчук участия в матче не принимал, оставшись в запасе.

«Аталанта» набрала десять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Сассуоло» имеет четыре очка и идёт тринадцатым.

Ранее сообщалось, что «Наполи» разгромил «Удинезе» и возглавил таблицу Серии А.