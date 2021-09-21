Тренер «Динамо» Кудашов повторил рекорд Знарка по количеству побед в КХЛ подряд

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов повторил достижение Олега Знарка по количеству побед подряд в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Тренер «Динамо» Кудашов повторил рекорд Знарка по количеству побед в КХЛ подряд
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

После победы над рижским «Динамо» (4:1) Кудашов в качестве главного тренера достиг отметки в 27 побед подряд, 20 из которых наставник добыл в сезоне-2019/20, когда возглавлял петербургский СКА.

Это является повторением рекорда другого экс-наставника СКА — Олега Знарка, установленного на стыке двух сезонов — 2016/17 и 2017/18.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» проиграл «Северстали», потерпев первое поражение в новом сезоне КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить