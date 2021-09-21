Тренер «Динамо» Кудашов повторил рекорд Знарка по количеству побед в КХЛ подряд

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов повторил достижение Олега Знарка по количеству побед подряд в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

После победы над рижским «Динамо» (4:1) Кудашов в качестве главного тренера достиг отметки в 27 побед подряд, 20 из которых наставник добыл в сезоне-2019/20, когда возглавлял петербургский СКА.

Это является повторением рекорда другого экс-наставника СКА — Олега Знарка, установленного на стыке двух сезонов — 2016/17 и 2017/18.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» проиграл «Северстали», потерпев первое поражение в новом сезоне КХЛ.