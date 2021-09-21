Женская сборная России по футболу разгромила Черногорию в отборе к ЧМ-2023
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Встреча, проходившая в спортивном городке «Лужники» в Москве, завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Хет-трик в матче оформила Надежда Смирнова, также отличились Нелли Коровкина и Анна Беломытцева.
Женская сборная России в двух матчах набрала шесть очков и занимает первое место в группе Е квалификации чемпионата мира. Черногория имеет три очка и идёт на третьем месте.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу обыграла Азербайджан на старте отбора ЧМ-2023.