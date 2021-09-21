ФИФА наказала Венгрию за расизм со стороны болельщиков в адрес игроков сборной Англии

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Международная федерация футбола (ФИФА) в результате расследования выявила серьёзные нарушения со стороны венгерских болельщиков во время матча квалификации чемпионата мира — 2022 с Англией (4:0).
ФИФА наказала Венгрию за расизм со стороны болельщиков в адрес игроков сборной Англии
  • Reuters

Об этом сообщает Sky Sports. В качестве наказания сборная Венгрии должна провести два следующих домашних матча (один из которых условно) при пустых трибунах. Также местная федерация футбола была оштрафована почти на £160 тыс. 

Сборная Венгрии сыграет без зрителей против Албании 9 октября. Ещё одним матчем без зрителей Венгрия наказана условно — это случится, если в течение двух лет испытательного срока произойдут новые инциденты с участием болельщиков.

Ранее сообщалось, что ФИФА начала расследование расистских выкриков на матче Венгрия — Англия.

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