ФИФА наказала Венгрию за расизм со стороны болельщиков в адрес игроков сборной Англии
- Reuters
Об этом сообщает Sky Sports. В качестве наказания сборная Венгрии должна провести два следующих домашних матча (один из которых условно) при пустых трибунах. Также местная федерация футбола была оштрафована почти на £160 тыс.
Сборная Венгрии сыграет без зрителей против Албании 9 октября. Ещё одним матчем без зрителей Венгрия наказана условно — это случится, если в течение двух лет испытательного срока произойдут новые инциденты с участием болельщиков.
Ранее сообщалось, что ФИФА начала расследование расистских выкриков на матче Венгрия — Англия.