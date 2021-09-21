Гаджиев прокомментировал удаление Слуцкого в матче с «Зенитом»

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Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев прокомментировал удаление главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Гаджиев прокомментировал удаление Слуцкого в матче с «Зенитом»
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Считаю Слуцкого одним из самых интеллигентных российских тренеров. Леонид Викторович в своих оценках не руководствуется эмоциями. Эмоции на скамейках бывают у любого тренера, какой бы он ни был выдержанный и уравновешенный. Неестественно не проявлять их в игре. Эмоции нужны и для работы. Художник не нарисует картину, а поэт не напишет стихи, если у него не будет эмоционального порыва. Сказать тренеру, чтобы он не проявлял эмоций, — это категорически неверно», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Он отметил, что тренеры часто конфликтуют с судьями.

«Хоть тренеры и субъективны в оценке работы судей, они достаточно часто бывают правы. Особенно квалифицированные тренеры, каким является Слуцкий. Леонид Викторович в одном из комментариев говорил, что судьи должны нести ответственность за свои действия. В его словах есть логика. Почему тренер после напряжённого матча должен давать комментарий, а судьи нет? И он абсолютно прав», — сказал он.

Во втором тайме встречи арбитр Сергей Иванов показал Слуцкому две жёлтые карточки, после чего удалил тренера со скамейки.

Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Зенита». На 77-й минуте тренер «Рубина» был удалён за споры с главным арбитром игры Сергеем Ивановым.

Ранее Слуцкий заявил, что Иванов профнепригоден.

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