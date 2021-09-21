Вилков жёстко раскритиковал поведение Слуцкого в матче с «Зенитом»

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) россиянин Михаил Вилков раскритиковал поведение главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (1:3).
Вилков жёстко раскритиковал поведение Слуцкого в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда Английской премьер-лиги против команды ФНЛ-2!» — цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Слуцкий своим поведением спровоцировал трибуны скандировать нецензурную лексику в адрес арбитров. 

Вилков считает, что арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами.

«Думаю, Ашот Рафаилович в данной ситуации встанет на защиту арбитров, которые не допустили грубых ошибок», — добавил Вилков.

В матче восьмого тура РПЛ «Зенит» обыграл казанский «Рубин» со счётом 3:1.

Ранее «Зенит» Сергея Семака впервые обыграл команду Слуцкого.

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