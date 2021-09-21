Вилков жёстко раскритиковал поведение Слуцкого в матче с «Зенитом»
- РИА Новости
«Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда Английской премьер-лиги против команды ФНЛ-2!» — цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что Слуцкий своим поведением спровоцировал трибуны скандировать нецензурную лексику в адрес арбитров.
Вилков считает, что арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами.
«Думаю, Ашот Рафаилович в данной ситуации встанет на защиту арбитров, которые не допустили грубых ошибок», — добавил Вилков.
В матче восьмого тура РПЛ «Зенит» обыграл казанский «Рубин» со счётом 3:1.
Ранее «Зенит» Сергея Семака впервые обыграл команду Слуцкого.