Вилков жёстко раскритиковал поведение Слуцкого в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) россиянин Михаил Вилков раскритиковал поведение главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (1:3).

«Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда Английской премьер-лиги против команды ФНЛ-2!» — цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Слуцкий своим поведением спровоцировал трибуны скандировать нецензурную лексику в адрес арбитров.

Вилков считает, что арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами.

«Думаю, Ашот Рафаилович в данной ситуации встанет на защиту арбитров, которые не допустили грубых ошибок», — добавил Вилков.

В матче восьмого тура РПЛ «Зенит» обыграл казанский «Рубин» со счётом 3:1.

Ранее «Зенит» Сергея Семака впервые обыграл команду Слуцкого.