Хабаровск примет чемпионат России по тяжёлой атлетике в 2022 году
- Reuters
«Следующий чемпионат России уже стоит в нашем календаре. Он должен пройти в Хабаровске», — приводит слова президента Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова ТАСС.
Чемпионат России пройдёт с 4 по 13 июля 2022 года и станет основным этапом отбора в состав национальной команды на чемпионат мира в Китае.
Ранее Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) назвала город, в котором в 2021 году пройдёт чемпионат мира.