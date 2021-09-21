Хабаровск примет чемпионат России по тяжёлой атлетике в 2022 году

Чемпионат России по тяжёлой атлетике 2022 года пройдёт в Хабаровске.

«Следующий чемпионат России уже стоит в нашем календаре. Он должен пройти в Хабаровске», — приводит слова президента Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова ТАСС.

Чемпионат России пройдёт с 4 по 13 июля 2022 года и станет основным этапом отбора в состав национальной команды на чемпионат мира в Китае.

Ранее Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) назвала город, в котором в 2021 году пройдёт чемпионат мира.