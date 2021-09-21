Шевченко заявила, что готова вновь сразиться с Нуньес

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала о желании провести бой с бразильянкой Амандой Нуньес.

«Сколько прошло времени? Пришло время сразиться с Нуньес, не правда ли? Я готова к этому бою, когда бы он ни случился», — цитирует Шевченко Middle Easy.

Она также отметила, что для неё не так важно стать лучшей в истории. Шевченко считает неправильным, когда бойцы стремятся во что бы то ни стало возглавить рейтинг.

Впервые Шевченко и Нуньес сразились в 2016 году. Единогласным решением судей победу одержала бразильская спортсменка. В 2017 году Нуньес вновь выиграла поединок с Шевченко.

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