Стал известен состав сборной России по бобслею на предолимпийские тестовые соревнования в Пекине

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Старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский заявил, что тренерский штаб определился с составом национальной команды на предолимпийские тесты в Пекине.
Стал известен состав сборной России по бобслею на предолимпийские тестовые соревнования в Пекине
  • РИА Новости

«Мы определились с теми, кто поедет на предолимпийские тесты в Пекине. По итогам чемпионата России в национальную команду отобрались Ростислав Гайтюкевич, Алексей Стульнев, Максим Андрианов, Анастасия Макарова, Любовь Черных и Надежда Сергеева. А по итогам августовского отбора были определены разгоняющие — Павел Травкин, Егор Грязнов, Илья Малых, Алексей Пушкарев, Василий Кондратенко, Дмитрий Захряпин, Кирилл Антюх, Владислав Жаровцев. Запасными будут Максим Белугин и Руслан Самитов, а также Юлия Беломестных, Елена Мамедова, Юлия Егошенко и Анна Парфенова», — цитирует Щегловского ТАСС.

Все потенциальные участники Олимпийских игр получат возможность сделать необходимое количество тренировочных спусков с 7 по 24 октября.

С 25 по 26 октября состоятся первые официальные соревнования.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не обладает информацией об олимпийской трассе в Пекине.

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