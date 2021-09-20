Глава ФЛГР призналась, что не имеет информации об олимпийской трассе в Пекине

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не обладает информацией об олимпийской трассе в Пекине.
Глава ФЛГР призналась, что не имеет информации об олимпийской трассе в Пекине
  • РИА Новости

«Вообще ничего не знаю о трассе. Понимаю, что не только мы в таком положении, а и другие сборные. Мы знаем высоту, имеем схему, но это вообще ни о чём. Пяти дней, которые у нас будут до старта, недостаточно, чтобы трассу вообще прямо всю изучить, знать каждый поворотик, каждый сантиметрик, понимать, где надо начинать ускоряться, а где подождать. Каждый спортсмен мысленно рисует эту трассу для себя, понимает, где и что он будет делать, где можно отыграться, если что-то не получилось в начале. По крайней мере, сама я именно так готовилась к гонкам. Хорошо бы заранее посмотреть на этот снег, почувствовать его. Одни говорят, что в Китае в это время года днём до +20 °С. Другие говорят, что снег наверняка будет переморожен, потому что ночи очень холодные. Третьи говорят, что там столько снега, что искусственный вообще не нужен. Хотя искусственный снег тоже, наверное, должен быть. У наших специалистов, которые там работают, подписаны контракты о неразглашении какой бы то ни было информации. Поэтому никто нам ничего не рассказывает и ничем не делится», — сказала Вяльбе в интервью RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля.

Ранее Вяльбе рассказала, как Большунов убегал от болельщиков с российским флагом на ОИ в Пхёнчхане.

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