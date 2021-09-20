Вяльбе рассказала, как Большунов убегал от болельщиков с российским флагом на ОИ в Пхёнчхане

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вспомнила забавный инцидент с Александром Большуновым на Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане.

«У меня, получается, ребята и девчонки едут второй раз на Олимпийские игры, и второй раз без флага и без гимна. Четыре года назад нам было очень тяжело. Постоянно приходилось держать в голове: не дай бог какие-то зрители подойдут с флагом. Не дай бог последуют санкции. Это страшно выматывало. Был момент, когда в Пхёнчхане к нам подошли болельщики, которых я знала лично. У них был с собой флаг, мы пошли с этим флагом к ребятам. Так Большунов от нас просто бежал. Потом согласился сфотографироваться, но лишь после того, как я дала слово, что эта фотография никогда в жизни не выйдет за рамки личного телефона. И всё равно было видно, как он напряжён. Сейчас все уже более адаптированы к подобной ситуации, но мне за ребят, честно, очень обидно. Не знаю, как правильно сказать, мне кажется, мы другие. Мы менее избалованны, более дисциплинированны. В нас больше патриотизма, что ли. И получается, что у этих молодых ребят на протяжении уже нескольких лет пытаются отнять веру в свою страну, любовь к своей стране. Всё равно не отнимут, но на самом деле обидно», — сказала Вяльбе в интервью RT.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены выступали на зимних Олимпийских играх — 2018 без национального флага и гимна.

Ранее Вяльбе выразила мнение, что норвежцы лучше готовят своих лыжников к крупным турнирам.