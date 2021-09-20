Вяльбе считает, что норвежцы лучше готовят своих лыжников к крупным турнирам

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как в Норвегии готовят спортсменов к Олимпийским играм и чемпионатам мира.
Вяльбе считает, что норвежцы лучше готовят своих лыжников к крупным турнирам
  • РИА Новости

«Я иногда думаю, что у норвежцев, наверное, более правильный подход к тому, как готовить команду к чемпионату мира или к Олимпийским играм. В том смысле, что они каждого спортсмена отдельно на одну гонку готовят. Да, у них есть лидер — Йоханнес Клебо. Уверена, что он имеет право выбирать, в каких гонках будет стартовать, а какие пропустит», — сказала Вяльбе в интервью RT.

Ранее Вяльбе заявила, что лыжные гонки — один из самых дружных видов спорта.

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