Вяльбе: лыжные гонки — один из самых дружных видов спорта

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об отношениях между спортсменами, тренерами и федерациями разных стран.
Вяльбе: лыжные гонки — один из самых дружных видов спорта
  • РИА Новости

«Понятно, что, когда спортсмены выходят на старт, там каждый сам за себя. Но в целом лыжные гонки, наверное, один из самых дружных видов спорта. Наезды со стороны финнов и норвежцев? Так и мы на них периодически наезжаем. У вас разве никогда не случалось в семье, чтобы хоть раз в жизни поссорились? Мы не обязаны любить друг друга, однако взаимное уважение — это очень большое дело. Могу сказать, что Сашу Большунова уважают и финны, и норвежцы, и любые другие соперники. Мы ведь часто друг к другу обращаемся, например, кому-то надо перевезти лыжи или какой-то другой багаж не вмещается. Сегодня выручил ты, завтра кто-то другой выручит тебя», — сказала Вяльбе в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Большунов пропустил все гонки ЧМ по лыжероллерам.

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