Роналду поблагодарил болельщиков «Манчестер Юнайтед» за поддержку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился к болельщикам команды.

«Вместе мы сильнее! Спасибо вам всем за поддержку», — написал нападающий на своей странице в Instagram.

В матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед» Роналду отметился забитым мячом. Встреча проходила на олимпийском стадионе в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, «Манчестер» набрал 13 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Вест Хэм» с восемью баллами идёт на девятой позиции.

Ранее Роналду прокомментировал победу МЮ над «Вест Хэмом».