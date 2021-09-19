Роналду: каждая игра в АПЛ — это всегда потрясающая борьба за три очка

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о победе своей команды над «Вест Хэмом» (2:1) в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Роналду: каждая игра в АПЛ — это всегда потрясающая борьба за три очка
  • © AP

«Каждая игра в АПЛ — это всегда потрясающая борьба за три очка. Сегодня мы получили представление о препятствиях, которые мы встретим на нашем пути, однако мы должны сосредоточиться на наших целях. Вместе! Сильные! Сконцентрированы! Вперёд, «дьяволы»!» — написал в своём Instagram Роналду.

После пяти туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» делит первое место с «Ливерпулем» и лондонским «Челси», уступая соперникам по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл в Лондоне «Вест Хэм» в матче АПЛ.

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