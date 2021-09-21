Источник: Бербатов может стать президентом Федерации футбола Болгарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Болгарии.

Об этом сообщает Bulgarian Football.

По информации источника, кандидатуру Бербатова поддержали клубы высшего дивизиона Болгарии.

Конкуренцию бывшему футболисту составит действующий президент федерации Борислав Михайлов.

Выборы пройдут 12 октября.

Бербатов известен выступлениями за «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Байер». В составе «красных дьяволов» футболист выступал с 2008 по 2012 год.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл в Лондоне «Вест Хэм» в матче АПЛ.