Источник: Бербатов может стать президентом Федерации футбола Болгарии

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Болгарии.
Источник: Бербатов может стать президентом Федерации футбола Болгарии
  • Reuters

Об этом сообщает Bulgarian Football.

По информации источника, кандидатуру Бербатова поддержали клубы высшего дивизиона Болгарии.

Конкуренцию бывшему футболисту составит действующий президент федерации Борислав Михайлов.

Выборы пройдут 12 октября.

Бербатов известен выступлениями за «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Байер». В составе «красных дьяволов» футболист выступал с 2008 по 2012 год.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл в Лондоне «Вест Хэм» в матче АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить