«Ак Барс» нанёс «Витязю» седьмое поражение кряду в КХЛ
Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев отличились Артур Бровкин и Кирилл Петров. Коллектив из Московской области ответил только голом Даниэля Одетта.
Для казанцев это уже третья победа подряд, а «Витязь» проиграл седьмой раз кряду.
В параллельных матчах игрового дня КХЛ ярославский «Локомотив» уступил финскому «Йокериту» (1:4), а нижнекамский «Нефтехимик» потерпел поражение от «Сочи» (0:1).
Ранее сообщалось, что «Трактор» разгромно проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ.