«Ак Барс» нанёс «Витязю» седьмое поражение кряду в КХЛ

Короткая ссылка
Казанский «Ак Барс» одержал победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» нанёс «Витязю» седьмое поражение кряду в КХЛ

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Артур Бровкин и Кирилл Петров. Коллектив из Московской области ответил только голом Даниэля Одетта.

Для казанцев это уже третья победа подряд, а «Витязь» проиграл седьмой раз кряду.

В параллельных матчах игрового дня КХЛ ярославский «Локомотив» уступил финскому «Йокериту» (1:4), а нижнекамский «Нефтехимик» потерпел поражение от «Сочи» (0:1).

Ранее сообщалось, что «Трактор» разгромно проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить