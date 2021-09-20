«Ак Барс» нанёс «Витязю» седьмое поражение кряду в КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Артур Бровкин и Кирилл Петров. Коллектив из Московской области ответил только голом Даниэля Одетта.

Для казанцев это уже третья победа подряд, а «Витязь» проиграл седьмой раз кряду.

В параллельных матчах игрового дня КХЛ ярославский «Локомотив» уступил финскому «Йокериту» (1:4), а нижнекамский «Нефтехимик» потерпел поражение от «Сочи» (0:1).

Ранее сообщалось, что «Трактор» разгромно проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ.