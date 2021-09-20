Витория: «Спартак» был лучшей командой на поле в матче с ЦСКА

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение своей команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:1).
Витория: «Спартак» был лучшей командой на поле в матче с ЦСКА
  • РИА Новости

«Результат несправедлив. Совершенно. Но мы проиграли, упустили три очка. Мы были лучше, во всех аспектах. Но когда не забиваешь, не используешь свои возможности в подобном матче, победить сложно. Это была как раз такая игра. У нас было качество, мы делали правильные вещи на поле. Получили шикарный момент. Но это футбол. Сейчас не можем жаловаться и плакать, но три очка потеряли. «Спартак» был лучшей командой на поле», — сказал Витория после матча.

51-летний португальский специалист возглавил «Спартак» в межсезонье. Под его руководством красно-белые в восьми матчах чемпионата проиграли четыре раза, а также вылетели из Лиги чемпионов.

Ранее Челоянц заявил, что ЦСКА и «Спартак» провели равный матч.

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