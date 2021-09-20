Семак считает, что Дзюба набрал форму

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о кондициях нападающего петербуржцев Артёма Дзюбы, оформившего дубль в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» (3:1).
Семак считает, что Дзюба набрал форму
  • РИА Новости

«Мы провели сегодня хороший матч, особенно первый тайм. С точки зрения организации, забитых мячей. Во второй половине у нас тоже было достаточно моментов, только не удалось забить. В обороне мы сыграли хорошо, позволили сопернику создать мало моментов. Дзюба? Прошлый матч в РПЛ Артём провёл хорошо, а этот — ещё лучше. Он набрал форму. Кто-то забивает в начале чемпионата, а кто-то — в конце. На протяжении всего турнира разные футболисты должны брать на себя бремя лидерства, чтобы команда побеждала», — приводит слова Семака клубная пресс-служба.

Дзюба в матче с «Рубином» впервые в сезоне поразил ворота соперника.

Ранее сообщалось, что Дзюба признан лучшим футболистом матча «Рубин» — «Зенит».

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