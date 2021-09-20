Бородавко объяснил, почему Большунов не выступил на ЧМ по лыжероллерам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился подробностями инцидента с лидером национальной команды Александром Большуновым, который не смог выступить на чемпионате мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме.

«За день до первого старта у него воспалилась десна. Саша почти всю ночь не спал, а утром проснулся — там шишка набухла, гнойничок. Мы приняли решение спуститься вниз, провести консультацию в стоматологии. Десну пришлось вскрывать и чистить, а на следующую ночь у него температура поднялась до 38 градусов. Александру прописали курс антибиотиков. Воспалительный процесс и антибиотики, тем более на высоте, — это явные противопоказания к тому, чтобы принимать участие в гонках. Хотя Большунов рвался пробежать хотя бы одну гонку. Однако рисковать здоровьем на таком старте бессмысленно. Всю необходимую работу мы проведём позже и всё наверстаем», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Ранее Вяльбе рассказала, как Большунов убегал от болельщиков с российским флагом на ОИ в Пхёнчхане.