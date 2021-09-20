Бородавко объяснил, почему Большунов не выступил на ЧМ по лыжероллерам

Короткая ссылка
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился подробностями инцидента с лидером национальной команды Александром Большуновым, который не смог выступить на чемпионате мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Бородавко объяснил, почему Большунов не выступил на ЧМ по лыжероллерам
  • РИА Новости

«За день до первого старта у него воспалилась десна. Саша почти всю ночь не спал, а утром проснулся — там шишка набухла, гнойничок. Мы приняли решение спуститься вниз, провести консультацию в стоматологии. Десну пришлось вскрывать и чистить, а на следующую ночь у него температура поднялась до 38 градусов. Александру прописали курс антибиотиков. Воспалительный процесс и антибиотики, тем более на высоте, — это явные противопоказания к тому, чтобы принимать участие в гонках. Хотя Большунов рвался пробежать хотя бы одну гонку. Однако рисковать здоровьем на таком старте бессмысленно. Всю необходимую работу мы проведём позже и всё наверстаем», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Ранее Вяльбе рассказала, как Большунов убегал от болельщиков с российским флагом на ОИ в Пхёнчхане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить