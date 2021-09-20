Потапова вышла во второй раунд турнира WTA в Остраве

Россиянка Анастасия Потапова одержала победу над француженкой Каролин Гарсией в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Остраве.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Другая российская теннисистка, Анастасия Захарова, уступила за 1 час 38 минут испанке Саре Сорибос-Тормо со счётом 3:6, 3:6. Ещё одна представительница России, Варвара Грачёва, за 1 час 14 минут проиграла Пауле Бадосе из Испании — 2:6, 2:6.

Во втором раунде Потапова встретится с чешкой Петрой Квитовой, которая является десятой ракеткой мира.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA.