Павлюченкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 13-е место в обновлённой версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщается на сайте WTA.

Ранее 30-летняя россиянка занимала 14-ю строчку. Павлюченкова повторила своё лучшее достижение в карьере, поднявшись на 13-е место.

Другая представительница России, Людмила Самсонова, поднялась на 44-ю строчку. 22-летняя россиянка дошла до полуфинала турнира в Люксембурге.

Ранее Павлюченкова прокомментировала поражение серба Новака Джоковича от Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США — 2021.