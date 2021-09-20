Павлюченкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
- Reuters
Об этом сообщается на сайте WTA.
Ранее 30-летняя россиянка занимала 14-ю строчку. Павлюченкова повторила своё лучшее достижение в карьере, поднявшись на 13-е место.
Другая представительница России, Людмила Самсонова, поднялась на 44-ю строчку. 22-летняя россиянка дошла до полуфинала турнира в Люксембурге.
Ранее Павлюченкова прокомментировала поражение серба Новака Джоковича от Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США — 2021.