Павлюченкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

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Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 13-е место в обновлённой версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Павлюченкова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте WTA.

Ранее 30-летняя россиянка занимала 14-ю строчку. Павлюченкова повторила своё лучшее достижение в карьере, поднявшись на 13-е место.

Другая представительница России, Людмила Самсонова, поднялась на 44-ю строчку. 22-летняя россиянка дошла до полуфинала турнира в Люксембурге.

Ранее Павлюченкова прокомментировала поражение серба Новака Джоковича от Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США — 2021.

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