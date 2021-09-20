Eurostavka: бывший португальский арбитр Перейра возглавит департамент судейства РФС

Короткая ссылка
Бывший арбитр ФИФА Витор Мелу Перейра возглавит департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Eurostavka: бывший португальский арбитр Перейра возглавит департамент судейства РФС
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, РФС отказался от приглашения итальянца Николы Риццоли и нидерландца Бьорна Куйперса, поскольку они не имеют необходимого опыта преподавания судейской методики и развития этих навыков на практике. Перейра долгие годы занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА. Это и стало основным аргументом выбора.

64-летний Перейра работал на матчах чемпионатов мира 1998 и 2002 годов. На клубном уровне он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА — 2001 между «Баварией» и «Ливерпулем», а также финал Кубка УЕФА «Фейеноорд» — «Боруссия» Д в 2002-м.

13 сентября пост руководителя департамента судейства РФС покинул бывший венгерский судья Виктор Кашшаи.

Ранее сообщалось, что главу департамента судейства РФС объявят 23 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить