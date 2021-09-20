Eurostavka: бывший португальский арбитр Перейра возглавит департамент судейства РФС

Бывший арбитр ФИФА Витор Мелу Перейра возглавит департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).

Об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, РФС отказался от приглашения итальянца Николы Риццоли и нидерландца Бьорна Куйперса, поскольку они не имеют необходимого опыта преподавания судейской методики и развития этих навыков на практике. Перейра долгие годы занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА. Это и стало основным аргументом выбора.

64-летний Перейра работал на матчах чемпионатов мира 1998 и 2002 годов. На клубном уровне он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА — 2001 между «Баварией» и «Ливерпулем», а также финал Кубка УЕФА «Фейеноорд» — «Боруссия» Д в 2002-м.

13 сентября пост руководителя департамента судейства РФС покинул бывший венгерский судья Виктор Кашшаи.

Ранее сообщалось, что главу департамента судейства РФС объявят 23 сентября.