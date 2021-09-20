Губерниев — о вызове Дзюбы и Глушакова: они заслужили это

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал попадание в расширенный список сборной России по футболу Артёма Дзюбы и Дениса Глушакова.
Губерниев — о вызове Дзюбы и Глушакова: они заслужили это
  • РИА Новости

«Прекрасно, они заслужили. Я снимаю шляпу перед Карпиным, потому что он всё делает правильно. Люди, которые начали играть здорово, сразу же были вызваны», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Губерниев особенно выделил Глушакова, который блестяще начал футбольный сезон. Что касается Дзюбы, то, по мнению комментатора, Карпин выдал ему некий аванс.

«В сборной должны играть сильнейшие, и они там играют», — сказал Губерниев.

33-летний Дзюба играл за сборную России на чемпионате Европы — 2020. Однако форвард «Зенита» не был вызван на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. 34-летний Глушаков, выступающий в подмосковных «Химках», получил вызов в национальную команду впервые с весны 2018 года.

Ранее Карпин заявил, что не намерен возвращать Дзюбе капитанскую повязку в сборной России на постоянной основе

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