Карпин высказался об игре Миранчука за «Аталанту»

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об игре за «Аталанту» российского полузащитника Алексея Миранчука.
Карпин высказался об игре Миранчука за «Аталанту»
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«Я не оценивал его игру в отрыве от команды. Не могу и не должен оценивать игры «Аталанты». Наверное, Гасперини... ждёт, когда Миранчук покажет то, что от него хотят видеть. Пока где-то что-то не получается. Но сам тренер говорит, что потенциал огромный. Хотя сейчас он не ведущий игрок, но может им стать. Если бы кто-то знал, почему он не ведущий футболист в клубе, то Алексей изменил бы это», — сказал Карпин на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне на счету российского футболиста пять матчей во всех турнирах и ни одного результативного действия.

Ранее Карпин рассказал, почему вызвал Алексея Миранчука в сборную.

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