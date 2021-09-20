Рязанцев поделился ожиданиями от матча «Рубин» — «Зенит»

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев считает, что казанский «Рубин» способен отобрать очки у санкт-петербургского «Зенита» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

«Безусловно, «Рубин» способен отобрать очки у «Зенита», думаю, что может и выиграть. Всё решится на футбольном поле. В том, что у «Рубина» есть шансы, никто не сомневается», — цитирует Рязанцева ТАСС.

Футболист выразил уверенность, что команды покажут интересный футбол. Он напомнил, что «Зенит» в матче Лиги чемпионов с «Челси» выглядел очень здорово, а «Рубин» сейчас играет великолепно.

Рязанцев является трёхкратным чемпионом России. Ранее 35-летний хавбек выступал за «Рубин» и «Зенит».

Игра «Рубин» — «Зенит» пройдёт 20 сентября в Казани. Матч начнётся в 18:30 мск.

«Зенит» с 17 очками лидирует в РПЛ. «Рубин» (14 очков) занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт может пропустить до двух месяцев из-за травмы бедра.