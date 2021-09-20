Почеттино прокомментировал замену Месси в матче с «Лионом»

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал, почему заменил аргентинского нападающего Лионеля Месси во время матча шестого тура чемпионата Франции по футболу с «Лионом».
Почеттино прокомментировал замену Месси в матче с «Лионом»
  • Reuters

«Мы приняли решение заменить Месси из-за возможной травмы в будущем. Предстоят важные игры, и мы должны поберечь его», — цитирует Почеттино Marca.

Напомним, что Месси не стал пожимать руку Почеттино в матче шестого тура чемпионата Франции с «Лионом». Инцидент произошёл после замены аргентинского форварда на 76-й минуте игры.

Матч на поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже завершился со счётом 2:1 в пользу столичной команды. Голы забили Лукас Пакета (54-я минута), Неймар (66-я) и Мауро Икарди (93-я).

Ранее в ПСЖ опровергли информацию о том, что Месси за три года заработает в клубе €110 млн.

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