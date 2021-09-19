Федотов назвал досадным домашнее поражение от «Динамо»

Короткая ссылка
Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал домашнее поражение от «Динамо» (0:1) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федотов назвал досадным домашнее поражение от «Динамо»
  • © pfcsochi.ru

«На самом деле, очень обидно и досадно. Мы допустили ошибку, хотя об этом очень много говорили: что первые минуты важны, в этой зоне мы должны быть аккуратны. Тем не менее, пропустив мяч, мы играли, создавали, комбинировали, находили решения. Не хватало точности в завершающих ударах и передачах, хладнокровия и спокойствия. Это то, что помешало нам забить сегодня. Те моменты, которые возникали у наших ворот, были созданы в результате наших ошибок. «Динамо» показало, что у них хорошие и быстрые футболисты. Соперник после гола играл по счёту, уделяя пристальное внимание обороне. Но мы достаточно создавали и было достаточно ситуаций, когда мы могли сравнять счёт», — сказал после матча Федотов.

Ранее Шварц высказался о минимальной победе «Динамо» над «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить