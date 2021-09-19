Федотов назвал досадным домашнее поражение от «Динамо»

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал домашнее поражение от «Динамо» (0:1) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На самом деле, очень обидно и досадно. Мы допустили ошибку, хотя об этом очень много говорили: что первые минуты важны, в этой зоне мы должны быть аккуратны. Тем не менее, пропустив мяч, мы играли, создавали, комбинировали, находили решения. Не хватало точности в завершающих ударах и передачах, хладнокровия и спокойствия. Это то, что помешало нам забить сегодня. Те моменты, которые возникали у наших ворот, были созданы в результате наших ошибок. «Динамо» показало, что у них хорошие и быстрые футболисты. Соперник после гола играл по счёту, уделяя пристальное внимание обороне. Но мы достаточно создавали и было достаточно ситуаций, когда мы могли сравнять счёт», — сказал после матча Федотов.

Ранее Шварц высказался о минимальной победе «Динамо» над «Сочи».