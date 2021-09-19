Олимпийский чемпион Батыргазиев получил 3 млн рублей от Федерации бокса России

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Олимпийский чемпион летних Игр 2020 года в Токио Альберт Батыргазиев получил от Федерации бокса России денежный сертификат на 3 млн рублей.
Олимпийский чемпион Батыргазиев получил 3 млн рублей от Федерации бокса России
  • © AP

Серебряный медалист Токио Муслим Гаджимагомедов получил сертификат на сумму 2 млн рублей. Бронзовые призёры Имам Хатаев, Глеб Бакши, Зенфира Магомедалиева и Андрей Замковой — по миллиону, сообщает РИА Новости.

Личные тренеры боксёров и главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов были удостоены денежной награды в размере 500 тыс. рублей.

Батыргазиев выиграл Олимпиаду в весе до 57 кг.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин.

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