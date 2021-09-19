ЦСКА в гостях обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

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Московский ЦСКА в овертайме переиграл в Екатеринбурге «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА в гостях обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды.

В составе ЦСКА шайбы забросили Сергей Плотников (29-я минута), Константин Окулов (49-я), Михаил Григоренко (64-я). У «Автомобилиста» отличились Райан Спунер (9-я), Стефан Да Коста (27-я).

ЦСКА 21 сентября встретится на выезде с «Барысом». «Автомобилист» на следующий день примет минское «Динамо».

Ранее сообщалось, что капитан «Миннесоты» не скупился на комплименты в адрес Капризова.

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