ЦСКА в гостях обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме переиграл в Екатеринбурге «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды.

В составе ЦСКА шайбы забросили Сергей Плотников (29-я минута), Константин Окулов (49-я), Михаил Григоренко (64-я). У «Автомобилиста» отличились Райан Спунер (9-я), Стефан Да Коста (27-я).

ЦСКА 21 сентября встретится на выезде с «Барысом». «Автомобилист» на следующий день примет минское «Динамо».

Ранее сообщалось, что капитан «Миннесоты» не скупился на комплименты в адрес Капризова.