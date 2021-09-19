Губерниев поделился прогнозом на матч ЦСКА — «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».

«Мне кажется, что ЦСКА меньше лихорадит. Со временем Березуцкий освоится и молодёжь заиграет. А вот у «Спартака» непонятно, молодёжь выходит и не понимает, что делать с мячом», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор считает, что матч завершится со счётом 2:2.

Московское дерби пройдёт 20 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30 мск.

Ранее стало известно, что новым спортивным директором «Спартака» может стать специалист из «Сарагосы».