Губерниев поделился прогнозом на матч ЦСКА — «Спартак»
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«Мне кажется, что ЦСКА меньше лихорадит. Со временем Березуцкий освоится и молодёжь заиграет. А вот у «Спартака» непонятно, молодёжь выходит и не понимает, что делать с мячом», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Комментатор считает, что матч завершится со счётом 2:2.
Московское дерби пройдёт 20 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30 мск.
Ранее стало известно, что новым спортивным директором «Спартака» может стать специалист из «Сарагосы».