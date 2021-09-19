Надаль: теннис — это спорт постоянных поражений

20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль высказал свои мысли по поводу поражений в теннисе.

«Теннис — это спорт постоянных поражений. Каждую или почти каждую неделю мы проигрываем. Поражения представляют собой очень важную часть тенниса, и нужно научиться жить с этим», — цитирует Надаля Tennis Majors.

Он отметил, что именно по этой причине теннис — психологически тяжёлый спорт. Надаль считает, что в теннисе слово «проиграл» имеет особый акцент.

Напомним, что Надаль досрочно завершил сезон и пропустил Открытый чемпионат США — 2021.

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