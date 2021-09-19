Дмитрий Тарасов считает, что деньги — не залог успеха в спорте

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов в своём блоге высказался на тему воспитания детей.

«Деньги не всегда и даже редко когда позволяют добиться успеха в спорте. Когда родители платят огромные суммы и заставляют своего ребёнка заниматься спортом — это в 99% случаев провальная история», — написал он в своём Instagram.

Он отметил, что для успеха нужны талант, дисциплина и спортивный характер.

Тарасов также рассказал о своём опыте, когда в его школе отбирали детей.

Тарасов известен своим выступлением за московский «Локомотив», за который выступал с 2010 по 2019 год. Футболист провёл за клуб 152 матча, в которых забил 11 мячей.

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