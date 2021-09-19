Мелантьев и Чеботарь завоевали бронзу ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь завоевали бронзовые медали чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене.

Российские каноисты в соревнованиях двоек на дистанции 500 м показали время 1 минута 40,92 секунды, проиграв победителям — итальянцам Николае Крачуну и Даниэле Сантини — 1,02 секунды. Серебряную медаль завоевали Йонатан Хайду и Адам Фекете (+0,30) из Венгрии.

В медальном зачёте российская команда занимает четвёртое место. В активе сборной России две золотые и три бронзовые награды.

Ранее россиянка Олеся Ромасенко прокомментировала восьмое место в финале соревнований в гребле на каноэ-двойках на дистанции 500 м на летних Олимпийских играх в Токио.